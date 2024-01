Prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży wciąż przybywa. Również w naszym województwie

Ogólnopolski raport fundacji GrowSPACE

W 2023 roku liczba prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków poniżej 18 roku życia wyniosła aż 2139. To więcej niż w poprzednich latach, co pokazuje, że kryzys suicydalny z roku na rok młode osoby dotyka coraz częściej. Dane pochodzą z raportu Fundacji GrowSPACE, która złożyła 17 wniosków z prośbą o udostępnienie danych do wojewódzkich komend policji. Z raportu wynika, że do największej liczby prób samobójczych dzieci i młodzieży w Polsce doszło w województwach: pomorskim (406), śląskim (294) oraz łódzkim (219). Nieco mniej, choć równie wiele prób odnotowano w województwach: małopolskim (184), wielkopolskim i lubelskim (123), a także dolnośląskim (109). W samej Warszawie w 2023 roku dokonano aż 63 prób samobójczych. To więcej niż w naszym województwie, w którym odnotowano 60. Najmniej prób stwierdzono w województwie lubuskim (33) oraz opolskim (21).