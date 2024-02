Protesty rolników w Toruniu i okolicach. Tutaj będą największe utrudnienia 9 lutego! [MAPY]

DK 91 od Raciążka do Torunia – 9:00-18:00Rozpoczęcie: Raciążek przy stacji OrlenPrzejazd: DK 91 do Torunia, - do Ronda Pułkownika Witolda Pileckiego i powrót do Ronda Ludmiły Roszko, 2-krotna „pętla” od jednego do drugiego ronda i powrót DK 91 do miejsca rozpoczęcia,Zakończenie: Raciążek przy stacji Orlen

W piątek, 9 lutego, rolnicy w całej Polsce zapowiadają protesty w postaci blokady ulic. Nie ominą one Torunia i okolic. Wiemy, gdzie spodziewać się utrudnień.

Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem dniu 9.02.2024. Gdzie utrudnienia i korki?

Rolnicy protestują m.in. z powodu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przedłużenia do czerwca 2025 r. bezcłowego handlu towarami rolnymi z Ukrainą, wspólnej polityki rolnej oraz wymogów, które narzuca gospodarstwom rolnym Zielony Ład. Aby zwrócić uwagę na rosnące problemy właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych postanowili wyjechać na drogi. Utrudnienia będą występować na sześciu trasach dojazdowych do Torunia.

O aktualnej sytuacji poinformował prezydent Torunia na początku czwartkowej sesji Rady Miasta. - Protesty będą odbywać w różnych godzinach, ale taki najszerszy zakres to 5-20 - mówi Michał Zaleski. - Będą to blokady dróg dojazdowych i wyjazdowych z Torunia. Udało się wynegocjować z protestującymi kilka rzeczy. Nie będzie klasycznych blokad, a jedynie spowolnienie ruchu. Kolumny pojazdów, a ma ich być łącznie 700 - 800, w tym, jak słyszałem, nawet kombajny, będą w ciągłym ruchu. W proteście ma wziąć około tysiąc osób. Pojazdy będą dojeżdżały z różnych miejsc do Torunia i wracały, robiąc kółka. Uzyskaliśmy deklarację, że w przypadku ulic dwujezdniowych spowolnienia dotyczyć będą tylko jednego pasa ruchu, choć zdajemy sobie sprawę, że w takich przypadkach może to być żywioł i nie zawsze tak będzie. Zalecam ograniczenie wyjazdów w piątek i zapraszanie gości do Torunia raczej od soboty. Dodam, że być może część protestów zostanie zakończona szybciej, niż podano to w komunikatach.

Utrudnienia spotkają również tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. - Z powodu sytuacji na drogach należy się liczyć z opóźnieniami autobusów, szczególnie na liniach podmiejskich - mówi Magdalena Kujawa, kierowniczka działu marketingu w toruńskim MZK. - Dla organizatorów protestów pojazdy komunikacji miejskiej nie będą stanowiły pojazdów uprzywilejowanych, tak jak to będzie w przypadku służb ratowniczych i mundurowych, gdzie w razie przejazdu zapewniony zostanie korytarz życia.

Jak dojechać do autostrady A1?

Torunian martwi też to, jak dojadą do autostrady A1 do węzła w Lubiczu. Niestety, będą musieli prawdopodobnie uzbroić się w cierpliwość. O ile nie zmienią się plany rolników, skutecznie zostaną utrudnione dojazdy nie tylko do Lubicza, ale i sąsiednich wjazdów.

DK 15 od Wielkiej Łąki przez Grębocin do Torunia – 5:00-20:00

Rozpoczęcie: Wielka Łąka przy kościele

Przejazd: Wielka Łąka, - DK 15-Gronowo, - DK 15 Grębocin, - ul. Olsztyńska do skrzyżowania DK 15 z DK 80, - z DK 80 w ul. Olimpijską do ul. Olsztyńskiej i dalej z powrotem ta sam trasa do Wielkiej Łąki (przejazd wielokrotny)

Zakończenie: Wielka Łąka

DK 10/80 od Głogowa przez Lubicz do Torunia – 5:00-19:00

Rozpoczęcie: Głogowo DK 10

Przejazd: DK 10 z Głogowa do Torunia, - ul. Szosa Lubicka, - ul. Olsztyńska, - ul. Olimpijska, - Szosa Lubicka w stronę Lubicza Dolnego, - Lubicz ul. Toruńska, - ul. Mostowa, - ul. Warszawska powrót do Głogowa.

Powrót: ul. Warszawską do Głogowa

Zakończenie: Raciążek przy stacji Orlen

