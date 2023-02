Przedstawiamy największe gwiazdy Apatora (1). Dziś - Wojciech Żabiałowicz

W trakcie kilkudziesięciu lat istnienia Apatora (Unibaksu, Klubu Sportowego) przewinęło się przez niego wielu świetnych zawodników. Rozpoczynamy dziś ich prezentację. Na początek - idol kibiców z lat osiemdziesiątych Wojciech Żabiałowicz. Do dziś część starszych kibiców uważa go za najlepszego krajowego zawodnika w historii klubu, który nie zrobił światowej kariery tylko dlatego, że trafił na najgorszy czas polskiego żużla, w którym nasi zawodnicy nie mieli dojścia do sprzętu, jakim dysponowali zawodnicy z Zachodu. Kliknijcie przycisk "Zobacz galerię" i zapoznajcie się z kilkoma faktami z życia pana Wojciecha.

Archiwum, speedway.hg.pl