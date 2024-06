Przejście na emeryturę w tych miesiącach to zły pomysł! Wtedy będziesz mieć niższe świadczenie

Na emeryturę idziesz tylko raz!

Pieniądze z emerytury dotyczą najtrudniejszego okresu w życiu — częściej chorujemy, musimy brać leki i chodzić do specjalistów. Przy staraniu się o wniosek o świadczenie ZUS musimy wziąć pod uwagę to, że zrobimy to tylko raz - jeśli złożymy wniosek, już nigdy tego nie powtórzymy. Dlatego warto przemyśleć to, w którym momencie to uczynimy.