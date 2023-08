Prześladowania religijne. Konferencja w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Justyna Wojciechowska-Narloch

O dyskryminacji religijnej i prześladowaniach rozmawiano we wtorek w kampusie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Grzegorz Olkowski Zobacz galerię (16 zdjęć)

"Wolność religijna we współczesnym świecie: przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym" to tytuł konferencji, która we wtorek, 22 sierpnia odbyła się w kampusie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.