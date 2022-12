Puchar Świata w skokach narciarskich. Dawid Kubacki drugi w Titisee-Neustadt

Po piątkowych treningach Kubacki był głównym faworytem do zwycięstwa. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata skakał w nich jakby w innej lidze - wygrał wszystkie trzy serie, a w sobotę był najlepszy także w kwalifikacjach. Po takich skokach ostrzyliśmy sobie zęby na sukces Polaka również w konkursie. W Titisee-Neustadt swoje do powiedzenia miała jednak aura. W trakcie pierwszej serii wiatr wiejący wcześniej z prędkością nawet metra pod narty zupełnie ucichł. Jury bardzo długo zwlekało z podwyższeniem rozbiegu, co odebrało szansę na awans choćby do czołowej trzydziestki licznemu gronu zawodników, w tym Kamilowi Stochowi. Kubacki, skaczący już z wyższej belki startowej, rywalizował przy najgorszych warunkach ze wszystkich i na półmetku konkursu był piąty.

W drugiej serii Polak pokazał, na co go naprawdę stać, gdy warunki są już normalne. Nasz reprezentant w wyśmienitym stylu uzyskał 144 metry. To był znów ten Kubacki, który we wcześniejszych treningowych seriach niemal nokautował konkurencję. Fantastyczny drugi skok był zawieszeniem poprzeczki na takiej wysokości, że poradził sobie z nią tylko Anze Lanisek. Słoweniec lądował bliżej, ale dzięki wcześniejszej przewadze wyprzedził naszego reprezentanta o 1,3 punktu.