Remont DK 80 w Przysieku i Górsku ma zakończyć się niebawem. Kiedy dokładnie?

Przypomnijmy - w czerwcu minionego roku podpisano umowę z firmą ONDE S.A., która zobowiązała się zrealizować oba remonty za kwotę 12 975 478,72 mln zł brutto. Prace na dobre ruszyły 5 lipca, początkowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że potrwają do 22 listopada 2023 roku.

Ten termin nie został dotrzymany, a powodem były przymrozki, które uniemożliwiły skuteczne przeprowadzenie robót bitumicznych. Później przyszła zaś przerwa zimowa.

- Trwała ona od 16 grudnia do 15 marca - wyjaśnia Julian Drob, rzecznik bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Ten okres nie wlicza się do kontraktu, choć firmy mogą w nim prowadzić prace by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć zakończenie robót.