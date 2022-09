Roksana Mazur Miss Startu PGE Ekstraligi. Tak wygląda najpiękniejsza podprowadzająca w Polsce [zdjęcia]

Roksana Mazur wygrała tegoroczny plebiscyt Miss Startu PGE Ekstraligi 2022. 28-latka jest podprowadzającą Fogo Unii Leszno i w zabawie uzyskała 16,42 % głosów kibiców. Jak sama niedawno mówiła przedstawiając swoją osobę w trakcie konkursu, na co dzień pracuje w biurze, ale dodatkowo uczęszcza na treningi taneczne w zespole Glow Cheerleaders we Wrocławiu. Jej życiowe motto to "kto stoi w miejscu i nie doświadcza nowych rzeczy, ten się nie rozwija, a wiele rzeczy w życiu go omija". Zobacz na kolejnych stronach zdjęcia najpiękniejszej podprowadzającej w Polsce! ->>>Czytaj również:Dziewczyny i żużel. Oto podprowadzające z polskich torów [DUŻO zdjęć]Wielka przeprowadzka Lewandowskich. Tak Anna i Robert urządzają się w Barcelonie [prywatne zdjęcia]

