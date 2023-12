"Rose. Legenda żużla" - nowa książka autorstwa Daniela Ludwińskiego

To ktoś wyjątkowy

Dlaczego akurat Rose?

- Dla toruńskiego sportu i Torunia w ogóle to ktoś wyjątkowy, kto niezmiennie, mimo upływu lat, jest pamiętany jako postać naprawdę szczególna i legendarna - dodaje Daniel. - Jeszcze w trakcie pracy nad poprzednią żużlową książką miałem okazję spotkać się z wieloma osobami, które dobrze go znały, a teraz nawiązałem kolejne kontakty. Ubiegłej zimy odbyłem szereg spotkań z rodziną i znajomymi Rosego, nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech. Ich wspomnienia stanowią podstawę książki - chodziło o to, żeby nie był to zbiór wyników i suchy opis mecz po meczu, ale przede wszystkim przedstawienie wybitnego żużlowca takim, jakim był w oczach tych, którzy go dobrze znali, zarówno od strony sportowej, jak i prywatnej, mniej znanej kibicom.