Rządowe dopłaty do kredytu 2023. Komu przysługują 2-proc. kredyty? Zobacz przykłady dopłat do rat

Rządowe dopłaty do kredytu 2023. Tyle wyniosą! Mamy przykładowe wyliczenia. Rząd przyjął 14 marca projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Zakłada on, że państwo przez dziesięć lat będzie dopłacać do miesięcznych rat. Sprawdźcie, jakie dopłaty mogą Wam się należeć!WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH>>>

Archiwum Polska Press