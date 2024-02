Sandra Kubicka z "Love me or Leave me. Kochaj albo Rzuć" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

Aktualnie Sandrę Kubicką możemy oglądać w programie "Love me or Leave me. Kochaj albo Rzuć" w TVP VOD. Prowadzi reality show, w którym 8 zakochanych par walczy o główną nagrodę - 100 tys. zł. Zobaczcie, jak wygląda mieszkanie Sandry Kubickiej. Zdjęcia >>>>

Sandra Kubicka to bizneswoman, modelka, influencerka, a od niedawna również prowadząca program reality show "Love me or Leave me. Kochaj albo Rzuć" w TVP VOD. W programie "Pytanie na śniadanie" pokazała jak mieszka, jak wygląda jej salon, kuchnia oraz jadalnia. Zobaczcie zdjęcia.

Kim jest Sandra Kubicka?

Sandra Kubicka urodziła się 22 stycznia 1995 roku w Łodzi. Ma 29 lat. W wieku 13 lat wraz z rodziną przeniosła się do Miami w USA. Została fotomodelką. Jej zdjęcia publikował między innymi magazyn "Treats!". W wieku 20 lat została jedną z głównych twarzy firmy Asos. Trafiła na rozkładówkę amerykańskiego "Playboya", a czasopismo "Maxim" uznało ją za jedną za jedną ze stu najgorętszych kobiet świata.

Sandra Kubicka pracowała między innymi dla takich marek, jak:

Delia,

Bonprix,

Nordstrom

Alexia.

Pozowała w takich magazynach, jak:

Cosmopolitan,

Glamour,

Fashion Magazine

InStyle.

Sandrę Kubicką mogliśmy oglądać w programie "Love me or Leave me. Kochaj albo Rzuć" w TVP VOD.

Prowadziła reality show, w którym 8 zakochanych par walczyło o główną nagrodę - 100 tys. zł. - "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć" to reality show, w którym pary z różnym stażem w związku zostały poddane różnego typu sprawdzianom. Zakochani musieli zmierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami, które prędzej czy później i tak pojawiłyby się na drodze ich wspólnego życia. Uczestnicy show na dwa tygodnie zamieszkali w pięknej willi zlokalizowanej na jednej z Wysp Kanaryjskich, a ich poczynania obserwowało 57 kamer, przed którymi nic się nie ukryje" - informowało TVP.

W programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 Sandra Kubicka zdradziła, że na planie programu "Love me or Leave me. Kochaj albo Rzuć" była ponad miesiąc. Towarzyszył jej Aleksander Milwiw-Baronem - jej partner oraz ukochane pieski Lilly i Luna.

Sandra Kubicka ma radę dla wszystkich par, które oglądały program "Love me or Leave me. Kochaj albo Rzuć" w TVP: - Słuchajcie siebie nawzajem, w spokoju.

W mieszkaniu Sandry Kubickiej nie sposób nie zwrócić uwagi na akcenty muzyczne, czyli gitary na ścianach. Jest też sporo zieleni oraz piękna kanapa, na której lubią się wylegiwać jej pieski: Lilly i Luna.

Zobaczcie, jak wygląda mieszkanie Sandry Kubickiej:

