Sercownia dla bezdomnych otwarta! Stworzyło ją "Serce Torunia". Mamy zdjęcia!

Gdzie jest toruńska Sercownia?

Sercownia mieści się przy ul. Legionów 238 w Toruniu. Tutaj, w obszernym lokalu wynajętym społecznikom tanio przez miasto, swoja nową siedzibę ma od niedawna "serce Torunia". Pomaga osobom w kryzysie bezdomności kolejny rok. Szczególnie tym, które z różnych powodów zostają na ulicy i nie idą do schroniska czy noclegowni. Na koncie ma setki wydanych posiłków i darów, dyżury medyczne, patrolowanie miejsc pobytu osób bezdomnych.

Sercownia stworzona przez "Serce Torunia". Co się tutaj znajduje?

W Sercowni na potrzebujących już czekają: prysznice (osobne dla kobiet i mężczyzn), pralnia z suszarnią, kuchnia, punkt medyczny, punkt aktywizacyjny, punkt fryzjerski, punkt komputerowy, strefa kultury, strefa odpoczynku, Jadłodzielnia, różowa skrzyneczka, a do tego - ciepłe jedzenie oraz odzież i środki czystości.

-Poza tym na potrzebujący liczyć mogą w Sercowni na wsparcie pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień (we wtorki) oraz psychologa (co druga środę) - wylicza Michał Piszczek, społecznik z "Serca Torunia".

Termin otwarcia Sercowni

Od czwartku, 3 sierpnia, osoby w kryzysie bezdomności mogą już odwiedzać Sercownię i korzystać z oferowanego wsparcia. Sercownia czynna jest w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, od godziny 17. Dojechać do tego miejsca przy ul. Legionów 238 można autobusami numer 10 i 20 oraz każdym innym jadącym do zajezdni autobusowej MZK.