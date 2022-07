Serwis nowosci.com.pl ma w tym półroczu o 28 proc. łącznie odsłon więcej niż rok temu

Rekordowa liczba odsłon na nowosci.com.pl

Kwartalnie rośniemy w siłę

Okazuje się, że liczba odsłon serwisu nowosci.com.pl w drugim kwartale 2021 roku wynosiła 39 591 498 mln, natomiast w bieżącym roku (drugi kwartał) odsłony wzrosły do 46 755 628 mln PV . Tym samym zanotowaliśmy wzrost o 18 procent. Z kolei średnia miesięczna liczba odsłon naszego serwisu również nie przestała rosnąć. Także tu odnotowaliśmy wzrost - z 15 300 661 mln odsłon w 2021 roku do 16 762 014 mln PV w 2022 roku. Daje to zmianę o 10 procent! Serwis nowosci.com.pl tym samym intensywnie pozyskuje coraz większą liczbę odsłon w internecie. Łącznie uzyskaliśmy (zsumowując wyniki porównania kwartalnego oraz średniej miesięcznej liczby odsłon serwisu) wzrost aż o 28 procent!

Warto przypomnieć, że cały rok 2021 był też rekordowy w naszej historii. Wynik z 2020 roku poprawiliśmy o 33 procent!

Niezmiernie dziękujemy za ogromne zaufanie, którym obdarzacie nasz serwis każdego dnia. Dziękujemy, że z nami jesteście i jest Was coraz więcej. Obiecujemy nie zawieść Waszych oczekiwań w stosunku do treści, które są publikowane w serwisie nowosci.com.pl. Natomiast coraz większa liczba wyświetleń serwisu mobilizuje nas do dalszego odkrywania nowych tematów, przekazywania ważnych informacji i prezentowania tego, co dzieje się nie tylko w Toruniu, ale także w Polsce i na świecie.