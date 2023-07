Sery z Kosowa k. Świecia w Muzeum Etnograficznym! Kolejne spotkanie ze smakami tradycji i regionu

Spotkania w Muzeum Etnograficznym

To nie tylko Holandia i inne państwa Zachodnie

Sery najczęściej kojarzymy z krajami Zachodnimi, w tym z Holandią, Szwajcarią czy Francją. To stamtąd pochodzą najsłynniejsze, pyszne sery. Jednak i my możemy poszczycić się wspaniałymi smakami, co 8 lipca starali się pokazać wytwórcy serów z Kosowa k. Świecia, czyli Barbara i Janusz Adamczyk.