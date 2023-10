SIŁA KOBIETY JEST JUŻ W TORUNIU, INOWROCŁAWIU I BYDGOSZCZY

- Diagnoza była dla mnie szokiem. Pierwszy raz poczułam, co to znaczy, że się pod kimś nogi uginają. Potem był płacz, strach o dzieci i męża. Jak sobie beze mnie poradzą? Dziś, z perspektywy czasu, jestem wdzięczna za to tragiczne doświadczenie. Rak nauczył mnie doceniać życie, cieszyć się nim -

mówi Olga Stachowska, jedna z bohaterek naszej akcji.

Wspólnie z jedenastoma kobietami, które na różnych etapach życia usłyszały diagnozę „nowotwór”, stanęła przed obiektywem Katarzyny Drejling, która w ten sposób postanowiła ukazać siłę i piękno pań, które postanowiły zawalczyć o swoje życie. Dziś efekty tej sesji zdjęciowej można podziwiać już w Toruniu, Inowrocławiu i Bydgoszczy.

WYSTAWĘ ZDJĘĆ OBEJRZEĆ MOŻNA:

• w TORUNIU – w Urzędzie Marszałkowskim – do 26 października

• we WŁOCŁAWKU – w CH Wzorcownia – do 10 października

• w GRUDZIĄDZU – w Galerii Grudziądzkiej – do 12 października

• w INOWROCŁAWIU – w Galerii Solnej – od 13 do 20 października

• w TORUNIU – w Toruń Plaza – od 13 do 20 października

• w BYDGOSZCZY – w CH Focus – od 21 do 27 października

[b]Dodatkowo klikając poniżej obejrzysz galerię zdjęć online

Wysłuchasz tam również podcastów – rozmów z naszymi bohaterkami o ich drodze do zdrowia