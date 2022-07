Speedway Ekstraliga Camp, czyli szansa dla przyszłych mistrzów [ZDJĘCIA]

Do piątku zaplanowano nie tylko treningi i spotkania z żużlowymi idolami, ale też i turnieje w klasach 250 i 500 cc, spotkania z psychologiem i trenerem rozwojowym, fizjoterapeutą oraz zajęcia z tunerem.

Młodymi adeptami zajmą się trenerzy Jacek Woźniak, Robert Kościecha, Rafał Dobrucki, psycholog Julia Chomska, tuner Ashley Holloway.

Speedway Ekstraliga Camp rozpoczął się w poniedziałek treningami. Gośćmi byli m. in. Marek Cieślak, Tomasz Gollob, Bartosz Zmarzlik i Martin Vaculik, którzy spotkali się z mediami.

- To świetna inicjatywa - powiedzieli wszyscy jednym głosem. - Młodzież będzie mogła potrenować i później rywalizować korzystając z rad doświadczonych trenerów i zawodników. Szkoda, że za naszych czasów nie było takich zgrupowań.

- Ja to w ogóle byłem zostawiony sam sobie, bo wiadomo, na jakim poziomie jest żużel w Słowacji - dodał Martin Vaculik. - Raz tylko, jako czternastolatek, miałem możliwość potrenować w Tarnowie z Tonym Rickardssonem i Tomaszem Gollobem. To była dla mnie wielka sprawa. Stałem obok swoich idoli, których wcześniej widziałem jedynie w telewizji i których imiona wpisywałem do książek i zeszytów szkolnych. To było coś niesamowitego. Wiem, że nie jestem takim idolem dla tych młodych zawodników, jakimi byli dla mnie Tony i Tomek. Jeśli chodzi o osiągnięcia, to dzielą nas lata świetlne, chciałbym osiągnąć połowę tego, co oni. Ale przyjechałem do Torunia i chętnie podzielę się swoim doświadczeniem z młodzieżą. Życzę tym chłopakom jak najlepiej, mam nadzieję, że są wśród nich przyszli mistrzowie.