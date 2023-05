Stadion na Bema w Toruniu bez lekkiej atletyki! PZLA: bieżnia nie spełnia wymagań

To nie jest nowy problem i na pewno nie wielka niespodzianka. Już w styczniu czołowy polski sprinter Adrian Brzeziński powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że nie może trenować na stadionie w Toruniu, bo bieżnia przypomina beton i grozi kontuzjami. - Gdy trochę wody spadnie z nieba, to kolce w ogóle nie trzymają się bieżni. Stadion w Toruniu jest jedynym, na którym wywaliłem się na samych zawodach. I to nie jeden raz, a już nie liczę treningów - powiedział Brzeziński.

Sportowcy od dawna sygnalizowali problem, miasto nie reagowało. MOSiR przekonywał, że wszystko jest w porządku i zaplanował serię wydarzeń lekkoatletycznych na sezon 2023. Władze Torunia także nie zareagowały na skargi i nie mają na razie w planach remontu bieżni. A więc lekkiej atletyki w Toruniu nie będzie.