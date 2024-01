Stare zwyczaje karnawałowe w Polsce i regionie. Tych obrzędów noworocznych być może nie znaliście llured

31.12.2022 kazimierz dolny powitanie nowego roku na sylwestrze miejskim na rynkukazimierz dolny sylwester nowy rok powitanie swietowanie fot. malgorzata genca / polska press Fot. Malgorzata Genca / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Karnawał to okres pełen radości, zabawy i tradycji, który w Polsce obchodzony jest z wielkim entuzjazmem. Czy jednak znamy wszystkie zwyczaje związane z tym okresem? Czy jesteśmy świadomi, jak nasze przodkowie obchodzili ten czas? Przygotowałem dla Was artykuł, który przeniesie Was w czasie i pozwoli odkryć zapomniane tradycje karnawałowe w Polsce.