Statyści do filmu w Toruniu znowu potrzebni! Kogo tym razem szukają?

Statyści znów poszukiwani

Szczegóły dotyczące powstającej w ostatnich dniach produkcji nie są jeszcze znane. Agencja Aktorska „Sceneria” nie ujawnia za wiele, np. gdzie dokładnie powstawać będą zdjęcia i w jakiej epoce serial historyczny zostanie osadzony. Na razie wiemy jedynie to, że Toruń został wybrany po odrzuceniu innych lokalizacji. Wyłoniły go osoby odpowiedzialne za produkcję.

Jak się zgłosić?

Rodzice chłopców zainteresowanych wystąpieniem w historycznej produkcji proszone są o wysłanie zgłoszenia na [email protected]. Ważne jest to, by tytułem maila było hasło TORUŃ. W treści maila należy zawrzeć podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, wiek chłopca oraz numer telefonu do rodzica. W zgłoszeniu musi znaleźć się także aktualne zdjęcie twarzy z dobrze widoczną fryzurą oraz zdjęcie całej sylwetki. Zgłoszenia trzeba przesyłać do 27 marca.