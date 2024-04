Stowarzyszenie Kierunek Zdrowie obchodziło 20-lecie. Przez lata pomogło wielu pacjentom hematologicznym.

Na początku był Glivec

W 2004 roku trzech pacjentów Oddziału Hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu – Adam Kocikowski, Jerzy Banaśkiewicz i Jarosław Kowal – wspierani przez ówczesną ordynator dr. Małgorzatę Całbecką i pielęgniarkę Grażynę Rumińską założyli Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę. Cel mieli jeden – grupowe wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o refundację leku Glivec oraz Imatynib, tak ważnych dla pacjentów hematologicznych. Głos pacjenta indywidualnego mógł zostać niedostrzeżony, dlatego potrzeba było szerszego i wspólnego działania.

– To było bardzo ważne zadanie. Brakowało nam możliwości zakupu leku na przewlekłą białaczkę szpikową. To był czas, kiedy wchodził Glivec. Wiedząc o tym, że można go zastosować u pacjentów z białaczką, a jest on poza naszym zasięgiem, musieliśmy postarać się o to, by trafił on do naszych pacjentów – opowiadała Małgorzata Całbecka. – Uznaliśmy, że skoro działania lekarzy skutków nie przynoszą, muszą włączyć się to sami pacjenci.