Straż Pożarna informuje - noc sylwestrowa była spokojna. Płonęły głównie śmietniki

"Noc sylwestrowa w regionie pod względem pożarowym upłynęła spokojnie, choć pod znakiem płonących śmietników - napisali strażacy. - Zwłaszcza po północy odnotowano ponad 40 interwencji do pożarów wiat śmietnikowych, pojemników i porzuconych opakowań po petardach."

A oto zarejestrowane inne zdarzenia:

- W Bydgoszczy był spokój - poinformowano nas, gdy zadzwoniliśmy do stanowiska kierowania PSP w tym mieście. - Mielimy tylko kilka przypadków, np. spalonych śmietników. Jedynym poważniejszym przypadkiem był pożar poddasza budynku w Nowej Wsi Wielkiej. Strażacy rozpoczęli tam interwencję o 6.12, trwała ona trzy godziny i 49 minut. Na miejscu było sześć wozów. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Z kolei Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej już 1 stycznia opublikowała bilans zdarzeń minionego roku w Toruniu i powiecie toruńskim.

Toruńscy strażacy interweniowali łącznie 4005 razy. Pożarów było 914, miejscowych zagrożeń 2567. Niestety, mimo wysokich kar, które za to grożą, zanotowano 524 fałszywe alarmy. W ostatnich dniach strażacy z Torunia i okolic interweniowali m. in. przy wypadku drogowym w Gronowie, gdzie samochód osobowy zderzył się na Drodze Krajowej nr 15 z łosiem (jedna osoba trafiła do szpitala) i wybuchu petardy w Lubiczu (piszemy o tym powyżej).