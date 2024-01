Studniówka 2024. Maturzyści z VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się "U Jagody" [zdjęcia}

Studniówka 2024. Maturzyści z VI LO bawili się w okolicy Torunia

Co do miejsca, w którym odbyła się studniówka, to maturzyści VI LO kontynuują tradycję wędrówek z tą imprezą po lokalach wokół Torunia. To czwarty punkt, w którym w ostatnich latach uczniowie tej szkoły bawili się na imprezie sto dni przed maturą. Rok temu bal zorganizowano w restauracji hotelu "Ambasada" w Krobi. W tym z miejsca za wschodnią granicą Torunia została przeniesiona za północno-zachodnią.