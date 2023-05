Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku. Ile wynosi? Jest wyższe o ponad 330 zł. Kto może liczyć na podwyżkę?

Świadczenie pielęgnacyjne - komu się należy?

Pieniądze te mają za cel częściowo pokryć i zrekompensować wydatki przeznaczane w każdym miesiącu na opiekę dla osoby w niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Taka osoba zwykle jest niezdolna do podjęcia pracy. Zdarza się również, że ktoś z rodziny rezygnuje z pracy zawodowej, aby zajmować się jednym z najbliższych.

Świadczenie pielęgnacyjne to specjalne pieniądze, które przysługują osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Jego prawną podstawą jest Ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie pielęgnacyjne – ile dokładnie wynosi w 2023?

Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek w urzędzie miejskim lub gminnym. Jeśli będziemy mieli problem z osobistym przyniesieniem wypełnionego papierowego wniosku, można go złożyć elektronicznie w formie elektronicznej przez portal [email protected] Konieczne może okazać się załączenie dokumentów potwierdzających np. stopień niepełnosprawności.

Wysokość najniższej płacy została podniesiona od 1 stycznia 2023 r. z 3010 zł do 3490 zł, co oznacza wzrost o 15,9 proc. W efekcie o tyle też wzrosło świadczenie pielęgnacyjne, które w 2023 r. jest wypłacane w kwocie 2458 zł.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Aby otrzymać świadczenie, takie osoby nie mogą podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

- W celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - czytamy na gov.pl.

Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli np. ubiegający się o nie ma ustalone prawo do emerytury. W przypadku zbiegu uprawnień do: