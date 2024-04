Świąteczna wizyta łosi na Kusocińskiego. Wylegiwały się w centrum toruńskiego osiedla

- To są bardzo groźne zwierzęta - tłumaczył niedawno na naszych łamach Grzegorz Karpik z toruńskiego oddziału Polskiego Związku Łowieckiego. - Zwłaszcza byk w okresie godów lub klępa z młodymi. I nie ma reguły - jedna klępa uzna, że człowiek nie stanowi zagrożenia będąc 50 metrów od jej rodziny, druga zaatakuje ze stu metrów. A łosie to potężne zwierzęta, potrafią człowieka wdeptać w ziemię. Jedyną receptą jest utrzymywanie jak największego dystansu. Łosie przestały się bać ludzi, co je ośmiela.