Szkarlatyna, krztusiec, HIV i kiła - te choroby zakaźne wracają z impetem. Oto najnowsze dane

Raporty dotyczące zachorowań na choroby zakaźne wraz z porównaniami z analogicznym okresem roku poprzedniego publikuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dzięki nim mamy dostęp do świeżych danych – do 31 października 2023. A te są bardziej niż niepokojące.

Rosną nawet zatrucia salmonellą

O ponad 30 proc. wzrosła liczba zatruć spowodowanych salmonellozą (do 9,1 tys.). To oznacza, że problem z salmonellą miały w ubiegłym roku aż 24 osoby na każde 100 tys. mieszkańców.

Dwukrotny wzrost dotyczył również czerwonki oraz choroby wywoływanej przez paciorkowce (14 osób na 100 tys.).

Co prawda o połowę mniej niż w ubiegłym roku odnotowano wirusowych „jelitówek”, to alarmujący jest wzrost zachorowań na krztusiec (z 237 do 693 przypadków), a jeszcze bardziej na szkarlatynę (z 19,8 tys. do 34,4 tys.). To oznacza, że na szkarlatynę zapadło w tym roku 91 dzieci (dorośli zapadają na nią sporadycznie). Krzywą wzrostową obserwujemy