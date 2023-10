Szokująca kolizja na ulicy Bydgoskiej w Toruniu! Tramwaj wyjechał z torowiska

- Policjanci ustalili, że kierowca opla nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu tramwajowi, doprowadził do zderzenia się pojazdów, po czym oddalił się z miejsca. Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia jego personaliów. Na szczęście nie było rannych. Z uwagi na późną porę zdarzenia, nie było poważnych utrudnień w ruchu – informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu asp. Dominika Bocian.

Do zdarzenia na ulicy Bydgoskiej w Toruniu doszło w poniedziałek 16 października o godzinie 23.09.

Na miejscu zdarzenia działały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

Jak doszło kolizji, w efekcie której znaczna część długiego na 30-metrów i ważącego ponad 40 ton tramwaju typu Swing wyjechała z toru i zablokowała ulicę Bydgoską? Wiadomo że zjeżdżał on do zajezdni, czyli jechał w kierunku ulicy Sienkiewicza. Na skrzyżowaniu Bydgoskiej z ulicą Matejki, zza płotu Ogrodu Botanicznego, wyjechał opel. Jego kierowca nie ustąpił tramwajowi pierwszeństwa. Opel podjeżdżał ulicą Matejki od strony Rybaków - można założyć, że na pochylonym terenie uderzył w tramwaj nieco od dołu. Podbił lekko swinga i dlatego wyjechał on tak znacznie z toru. O takim przebiegu kolizji świadczyć mogą uszkodzenia pojazdów. Opel uderzył przednią częścią prawego boku w lewy przedni fragment tramwaju.