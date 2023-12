Sztuka i przyjaźń. Artyści, absolwenci UMK w Toruniu, zapraszają we wtorek na wernisaż!

"Na krzywe drzewo" - to tytuł wystawy zbiorowej toruńskich artystów, której wernisaż odbędzie się 12 grudnia, o godz. 18.30, w Galerii Artus w Dworze Artusa przy Rynku Staromiejskim w Toruniu. Wstęp wolny. Wystawa czynna będzie do 5 stycznia, codziennie od 13.00 do 19.00.

W czerwcu 2022 roku minęło trzydzieści lat od czasu, gdy twórczynie i twórcy wystawy „Na krzywe drzewo” skrzyżowali swoje drogi na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od samego początku stanowili ciekawy socjologiczny twór, łącząc osoby z bardzo różnymi doświadczeniami edukacyjnymi i zawodowymi.