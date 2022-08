Tak imprezuje i wypoczywa Iga Świątek. Opala się na plaży i spotyka się z przyjaciółmi

NOWE Ługańsk. Budowlańcy z Moskwy przyjechali pomóc w odbudowie okupowanej Szczastii na Ukrainie. Zostali oszukani. Powiedzieli "dość" Putinowi?

Pracownicy budowlani z Rosji przyjechali do Szczastii z Moskwy aby pomóc w odbudowie miasta. To co zastali na miejscu, nijak miało się do informacji jakie...