Tak torunianie kibicowali "Aniołom" w derbach Pomorza z GKM. Interweniowała policja [zdjęcia]

Nie tak kibice For Nature Solutions Apatora Toruń wyobrażali sobie derby Pomorza w Grudziądzu. Miała być walka o zwycięstwo, tymczasem niewiele brakowało, aby torunianie stracili punkt bonusowy, choć na własnym torze torunianie wygrali 14 punktami. Patryk Dudek nie pokonał żadnego rywala, tak samo obaj juniorzy. Na wysokości zadania stanęli jedynie Emil Sajfutdinow i Robert Lambert, którzy uzbierali w duecie 28 punktów z 40 całej drużyny.

Patryk Dudek: - Ten bonus to dla nas jak zwycięstwo. Koledzy wykonali dobrą robotę, a moich punktów zabrakło do czegoś więcej. Nie było zupełnie frajdy z jazdy. Musimy to obgadać z chłopakami z teamu, nie jest dobrze. Moja jazda nie satysfakcjonuje mnie, klub i kibiców. Ciężko pracujemy, ale są tylko przebłyski, jeszcze daleka droga przede mną.