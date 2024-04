Tak zaczyna się rak jelita grubego. Oto pierwsze objawy. Lepiej ich nie lekceważ

Zachorowania na raka jelita grubego

Rocznie na raka jelita grubego umiera ponad 12 tysięcy osób. Niepokojąca jest też dynamika wzrostu zachorowań rok do roku, która w przypadku tego nowotwory wynosi ok. 4-5 proc.

Rak jelita grubego atakuje głównie osoby w średnim wieku i starsze dlatego tak ważne jest, by osoby w tym wieku wykonywały kolonoskopię. To badanie pozwala na wczesne wykrycie zmian nowotworowych. W trakcie kolonoskopii lekarz ma możliwość pobrania wycinków do badań oraz wykonania drobnych zabiegów, dzięki którym pacjenci mogą w przyszłości uniknąć poważniejszej operacji. Badanie należy powtarzać co kilka lat w zależności od zaleceń lekarskich.