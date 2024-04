Takie leki dostaniesz za darmo! Jest ich zdecydowanie więcej! Sprawdź listę

Więcej osób dostaje darmowe leki!

Do niedawna zapisy dotyczące bezpłatnych leków obejmowały w zasadzie wyłącznie osoby po 75. roku życia. To jednak zmieniło się po wakacjach zeszłego roku. Bowiem od 1 września 2023 darmowe medykamenty zostały rozszerzone na dwie grupy społeczne: seniorów od 65. roku życia oraz na dzieci i młodzież do 18 lat.