Takie pieniądze dostaną polscy piłkarze za kolejne zwycięstwa na mundialu w Katarze!

Ile zarabiają Polacy za zwycięskie mecze na mundialu w Katarze?

Reprezentacja Polski awansowała do 1/8 finału mimo porażki z Argentyną 0:2 w ostatnim grupowym meczu! O historycznym sukcesie zaważyła... jedna bramka. To my gramy dalej kosztem Meksyku, który w końcówce stracił bramkę z Arabią Saudyjską i wygrał tylko 2:1! O ćwierćfinał Biało-Czerwoni zawalczą z aktualnym mistrzem świata, Francją. Za sukcesem sportowym idą spore pieniądze od Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, czyli FIFA.