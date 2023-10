Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Oto nasz najnowszy przegląd ogłoszeń

Tym razem wzięliśmy pod uwagę najtańsze mieszkania, które są obecnie dostępne do wynajęcia na portalu OtoDom.pl i zlokalizowane są w Toruniu. Miesięczna opłata za wynajem najtańszego mieszkania zaczyna się od 900 zł. Do tego trzeba także doliczyć koszt opłat do spółdzielni i oczywiście koszty takie jak zużycie prądu.

Niektóre z prezentowanych mieszkań mogą wymagać niewielkich prac remontowych. Remont będzie niezbędny w przypadkach, gdy chcemy polepszyć standard wykończenia. Jednak warto pamiętać, że niektóre najtańsze mieszkania do wynajęcia w Toruniu zostały wybudowane wiele lat temu. To nie to samo co, obecne, nowoczesne mieszkania, które budują deweloperzy.