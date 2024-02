Te osoby naprawdę kochają zwierzęta. Adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo! mfred

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest wiele psów, które czekają na adopcję. Trafiły do placówki w różnych okolicznościach i z różnych powodów. Jedno jest pewne. Czekaja na nowy dom. Część z nich już go znalazła. Na szczęście nie brakuje bowiem osób, które zdecydowały się zabrać psa do domu. Wielkie brawa dla nich za decyzję. Zobaczcie osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska.