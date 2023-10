Te psy czekają na nowy dom w schronisku dla zwierząt w Toruniu. Możesz je adoptować mfred

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od 60 lat pomaga czworonogom. Trafiają tam zwierzęta, które zostały porzucone, odebrane lub same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Niektórym to się udaje. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiej placówki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?