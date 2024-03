Te samochody kradną najczęściej. Zobacz jakie marki i modele upodobali sobie złodzieje

Kradzieże samochodów w Polsce to cały czas spory problem. Samochody właścicieli znikają w różnych okolicznościach. Złodzieje doskonale opracowali techniki kradzieży. Znikają auta zarówno starsze, jak i te najnowsze z różnego rodzaju systemami, które maja zniechęcić złodziei. Jakie marki samochodów znikały najczęściej?

Kradzież samochodu to bolesne doświadczenie dla właściciela auta, które zniknęło. Najczęściej znikają samochody w miarę nowe, które mają od 2 do 7 lat. Niektóre egzemplarze zostają rozebrane i sprzedane na części. Inne, zwłaszcza te luksusowe i rzadkie są często kradzione na zamówienie. Zwykle trafiają one do przestępców z krajów o wysokim poziomie skorumpowania urzędników, gdzie możliwe jest „zalegalizowanie” samochodu, ukradzionego na terenie Unii Europejskiej. Najwięcej jednak ginie modeli, które są popularne.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, jak czytamy na radiozet.pl, przygotował zestawienie dotyczące kradzieży aut w 2023 roku na terenie Polski. Podstawą raportu są dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Okazuje się, że w 2023 roku wyrejestrowano na skutek kradzieży ponad 5,5 tysiąca pojazdów. Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, marki, które cieszą się największym zainteresowaniem złodziei to:

Toyota - 869 szt.

Audi - 427 szt.

Volkswagen - 398 szt.

BMW - 383 szt.

Mercedes - 328 szt.

Kia - 303 szt.

Renault - 285 szt.

Hyundai - 282 szt.

Fiat - 274 szt.

Peugeot - 202 szt.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w zakresie wyrejestrowań różnią się jednak od danych policji. W policyjnych kartotekach auto uznaje się za skradzione w momencie zgłoszenia zaginięcia, podczas gdy do baz CEPiK trafia ono dopiero, gdy pojazd został wyrejestrowany w następstwie kradzieży. Między zaginięciem a wyrejestrowaniem może jednak upłynąć wiele miesięcy, co oznacza, że część aut zgłoszonych Policji jako skradzione pojawi się w CEPiK-u jako wyrejestrowane znacznie później, możliwe, że dopiero w następnym roku. Jednocześnie część aut ujętych w CEPiK-u jako wyrejestrowane Policja uznała za skradzione już w roku poprzednim. Co więcej, nie wszystkie skradzione auta, których dane znajdują się w bazie policyjnej, trafiają do CEPiK'u. Tak dzieje się w sytuacji, gdy pojazd zostanie odzyskany i zwrócony właścicielowi.

Gdy zauważysz, że skradziono Twój samochód, natychmiast zadzwoń na jeden z numerów alarmowych 112 lub 997, by to zgłosić. Im szybciej zgłosisz kradzież auta, tym większa jest szansa na złapanie złodzieja i odzyskanie pojazdu. Zgłaszając kradzież podaj dane swojego samochodu: markę, model, kolor i numer rejestracyjny. Zaraz po rozmowie z Policją, koniecznie zgłoś kradzież samochodu swojemu ubezpieczycielowi (jeśli opłacasz autocasco). Czas, w jakim należy zgłosić kradzież auta określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) i może wynosić od 24 godzin do 7 dni.

