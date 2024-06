Te urządzenia domowe zużywają mnóstwo energii. Na pewno masz je podłączone w domu

Co zużywa najwięcej prądu?

Praktycznie w każdym domu znajdziemy różnego rodzaju sprzęty, które do działania potrzebują energii elektrycznej . Niektóre urządzenia takie jak lodówka pracują bez przerwy. Inne wiele godzin. Jeszcze inne co jakiś czas. Wszystkie jednak działają na prąd.

- Co roku rosną rachunki za energię elektryczną, dlatego warto szukać sposobu, żeby wydatki na prąd mieć pod kontrolą - zachęca PGNiG .

Sejm ostatecznie przegłosował to, że odbiorcy energii otrzymają bon energetyczny. Ustawa ws. osłon dla odbiorców energii ma przede wszystkim zwolnić z opłaty mocowej! Teraz wszystko jest w rękach…

Wzrost cen energii

Do końca czerwca gospodarstwa domowe płacą 412 zł/MWh za energię do określonych limitów. Po wprowadzeniu zmian w prawie od 1 lipca cena ta wzrośnie do 500 zł/MWh, a od 1 stycznia 2025 r. wyniesie — według szacunków — 598 zł/MWh.