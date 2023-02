To odliczysz od podatku 2023! Ulgi dla podatników obowiązujące w tym roku! [PIT 2023]

Nietypowe ulgi do odliczenia!

Do kiedy składamy deklarację podatkową?

Zacznijmy od wyjaśnienia, że pomiędzy 15 lutego a 2 maja 2023 musimy złożyć zeznanie podatkowe w postaci PIT-36 lub PIT-37. Co więcej, tego typu deklaracja jest rozliczana samodzielnie, chyba że mamy dzieci lub małżonka. Wtedy możemy to robić z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Zmiana z 2022 roku, która w 2023 roku dalej będzie obowiązywać!

Warto jeszcze wspomnieć o specjalnej uldze, której na szczęście nie musimy uwzględniać w deklaracji podatkowej. Mowa tu o uldze dla osób z klas średnich - ta weszła w życie w połowie. Wystarczy obliczyć standardowo podatek na skali podatkowej - 12% do przychodu 120 tys. zł oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty. Co więcej, można również z powodzeniem odliczyć od podatku kilka ulg. Oto one!