"To sztuka być sobą" - prace młodych torunian ozdobiły przystanki w mieście

- Do projektu zaprosiliśmy specjalistów, psychologa, terapeutę uzależnień, a także ludzi z pasją, którą chcą i potrafią się dzielić, m.in.: Mariusza Warachima, dendrologa i hortiterapeutę, Piotra Gajewskiego, podróżnika i toruńskiego przewodnika – dodaje Rafał Góralski z Galerii Rusz. – Zależy nam, by zarazić uczestników pasją poznawania, odkrywania, działania i tworzenia. Chcemy pomóc im rozwijać ich zainteresowania, ale też wskazać nowe. Mamy nadzieję zainspirować młodzież pomysłami na spędzanie wolnego czasu, a także dodać im odwagi do realizowania własnych pozytywnych pomysłów.