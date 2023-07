Tony tytoniu, tysiące papierosów i broń. Spektakularna akcja toruńskiej policji

Przemyt tytoniu bez akcyzy

- Następnie policjanci wkroczyli do kolejnych miejsc. Przeszukali nieruchomości w powiecie inowrocławskim, gdzie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 34 i 52 lat. Funkcjonariusze znaleźli tam ogromne ilości krajanki tytoniu i papierosów, wszystko bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo, u 52-latka oprócz nielegalnego tytoniu, mundurowi zabezpieczyli krótką broń palną z podpiętym i załadowanym magazynkiem i dużą ilość amunicji bez zezwolenia , a także przeszło 35 tysięcy złotych i ponad 2000 euro - wylicza mł. asp. Dominika Bocian.

Wszyscy zatrzymani z policyjnej celi trafili do prokuratury, gdzie usłyszeli już zarzuty paserstwa akcyzowego. Prokurator przychylił się do wniosku policjantów i wobec czterech zatrzymanych zastosował dozór policji i poręczenia majątkowe. Wobec 52-latka, który dodatkowo usłyszał zarzut posiadania broni i amunicji bez zezwolenia, policjanci i prokurator wnioskowali o trzymiesięczny areszt i zabezpieczenie majątkowe. Sąd przychylił się do tego wniosku. Zatrzymany najbliższy czas spędzi za kratami, grozi mu nawet 8 lat więzienia. Pozostali podejrzani mogą się liczyć z wysoką grzywną lub karą pozbawienia wolności.