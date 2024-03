Toruń. Alternative Fashion Show 2024 w WOAK-u. Zobacz, co pokazali projektanci! mfred

Pokaz mody alternatywnej odbył się w sobotę w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Alternative Fashion Show to wydarzenie, które co rok ściąga do Torunia osoby interesujące się modą, a dla artystek i artystów są okazją do zaprezentowania swoich prac przed szeroką publicznością.