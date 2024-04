Toruń. Bella Skyway odbędzie się w sierpniu. Ruszył nabór projektów

Jak co roku organizatorzy szukają ciekawych pomysłów na artystyczne instalacje. Nabór projektów już ruszył i potrwa do 12 maja.

Bella Sky Way Festival odbędzie się w Toruniu już po raz piętnasty. Impreza co roku gromadzi dziesiątki tysięcy widzów niemal z całego kraju. W rekordowych latach pandemii instalacje potrafiło odwiedzić 400 tysięcy osób.

Technologia i natura

Bella Skyway Festival 2023 odbywał się w Toruniu w dniach od 15 do 19 sierpnia. Na ulicach toruńskiej starówki pojawiły się prawdziwe tłumy, by spędzić ten ostatni dzień festiwalu. Zobaczcie, jak…

Prace artystów z całego świata

W ramach naboru do 15. edycji festiwalu artyści, którzy specjalizują się w sztukach wizualnych i w swoich realizacjach wykorzystują światło mogą zgłaszać projekty do 12 maja. Organizatorzy ponownie zapraszają do spróbowania swoich sił nie tylko doświadczonych artystów, ale też do tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze światłem, świetlnymi instalacjami i projekcjami wielkoformatowymi. Ich zadaniem jest kreatywne odczytanie motywu wydarzenia, który w tym roku brzmi: „Overflow”. Nawiązuje on zarówno do technologii, jak i tematu ekologii oraz dbania o naszą planetę. Nowoczesne rozwiązania i technologie sprawiają, że Ziemia staje się wyjątkowym miejscem, nie tylko pełnym zieleni, ale również takim, gdzie technika i natura współistnieją w harmonii.