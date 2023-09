Toruń. Boom na działki ROD trwa! Ceny: od 8,5 do 155 tys. zł. Najdroższe są całoroczne

Działka w ROD to nadal marzenie wielu ludzi - boom na nie zaczął się w pandemii i trwa. W Toruniu na sprzedaż oferowane są działki w cenie od kilku tysięcy do ponad 150 tys. zł. Uwaga! Pamiętajmy, że nabywamy prawo dzierżawy, nasadzenia i domku, a nie - prawo własności.

Działki ROD w Toruniu na sprzedaż

Działki ROD to kawałki gruntu położone w rodzinnych ogrodach działkowych. Ogrody tworzone były w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Tak też najczęściej działki są wykorzystywane, choć w praktyce - Toruń nie jest tu żadnym wyjątkiem - nie brakuje i działek zamieszkiwanych przez cały rok. Takie też są najdroższe, bo najczęściej z murowanymi domami i dodatkową infrastrukturą. Boom na działki ROD w Toruniu wciąż trwa. Jest popyt, jest i podaż. Warto przy tej okazji przypomnieć, że ogłoszenia typu "Działkę ROD sprzedam" zawierają w tytule skrót myślowy. Tak naprawdę bowiem nie można kupić prawa własności tego gruntu. Działki ROD nie można nabyć, tylko wydzierżawić. - Działki się nie kupuje. Nabywca staje się właścicielem posadzonych roślin, tzw. naniesień i obiektów na działce, natomiast w stosunku do samego gruntu uzyskuje jedynie prawo dzierżawy - objaśnia na swojej stronie Polski Związek Działkowców.

Pod ogłoszenia o sprzedaży kryje się zatem transakcja, w której kupujący płaci za przeniesienia na niego prawa do dzierżawy działki. Aby móc potem korzystać z tego terenu, musi regularnie płacić ROD za dzierżawę.

Działki ROD w Toruniu oferowane obecnie "na sprzedaż" - od 8,5 do 155 tysięcy złotych

Oferty sprzedaży działek ROD w Toruniu pochodzą obecnie najczęściej z terenów na lewobrzeżu, np. z grodów przy ul. Rudackiej czy Poznańskiej oraz terenów przy dawnej Elanie. Rzadziej zdarzają się oferty z centrum miasta, ale są. Prześledziliśmy oferty z cenami i opisami aktualnie dostępne na portalu OLX. Oto szczegóły. / Działka ROD to marzenie wielu osób. Kolejne zdjęcia pokazują, jak prezentują się działki przy ul. Gregorkiewicza w ROD im. gen. Sikorskiego w Toruniu. Te akurat nie są na sprzedaż - fot. ilustracyjne. Najwięcej ofert w Toruniu pochodzi z lewobrzeża i okolic dawnej Elany. Polska Press archiwum/Małgorzata Oberlan 8,5 tys. zł - to jedna z najtańszych oferowanych działek w mieście. Położona jest w ROD Flisak przy ul. Przybyszewskiego. Ma powierzchnię 38 na 8 mkw. i altankę, ale do rozbiórki. "Brak zadłużenia, wszystkie opłaty pokrywane są na bieżąco. Wysokość rocznych opłat to ok. 500 zł plus zużycie prądu" - podaje obecny dzierżawca.

36 tys. 500 zł - to cena działki w ROD "Nad Strumykiem" przy ulicy Fabrycznej. Metraż to 358 mkw. -Na działce znajduje się przyczepa kempingowa z sypialnią, garderobą, aneksem kuchennym wraz z dużą lodówką. Całość jest zadaszona oraz obita deskami. Jest duży taras 6 na 2.5 m plus pomieszczenie gospodarcze z wc oraz zarybione oczko wodne. Na są działce liczne nasadzenia owocowe jak i ozdobne - reklamuje obecny użytkownik.

40 tys. zł to natomiast cena działki o powierzchni 500 mkw., położonej na terenie ROD Elizy Orzeszkowej przy ulicy Legionów. Posiada pełne media: prąd i wodę z sieci, ma też własną studnię. "Jest to raj dla miłośników przyrody i świeżych owoców prosto z krzewu czy drzewa! Na działce znajduje się także piaskownica dla dzieci, postawiona w zeszłym roku, która zapewnia miejsce do zabawy dla najmłodszych" - zachwala aktualny gospodarz.

Dodajmy, że okolice 40 tys. zł to najczęściej spotykana obecnie cena działek ROD. Tych, które są działkami typowo rekreacyjnymi, ale z solidnymi altanami czy domkami, licznymi nasadzeniami i dodatkowymi atutami. A najdroższe działki w Toruniu? To te określane mianem "całorocznych".

Najdroższe działki ROD w Toruniu - całoroczne, z murowanymi domami, wygodami typu... podgrzewana podłoga

Takie "całoroczne" działki ROD kosztują w Toruniu od 100 do ponad 150 tysięcy złotych. Skąd takie ceny? Co się na nich znajduje? Oto szczegóły. 155 tys. zł - za taka cenę na sprzedaż wystawiona została w połowie sierpnia działka w ROD przy ul. Rudackiej. Jej dzierżawca opisuje ją tak: "Domek całoroczny murowany wykończony w wysokim standardzie, 35 mkw. z tarasem. W łazience ogrzewanie podłogowe. Na połowie wysoki sufit, na drugiej części poddasze użytkowe. Z tyłu domku osobne wejście do pomieszczenia gospodarczego ok 2,5 mkw. Działka narożna przy głównej alejce 380 m2, sąsiadującą z zadbanymi ogródkami. Możliwy wjazd autem. Główna brama wjazdowa na pilota, cały ogród monitorowany". Prawda, że brzmi całkiem luksusowo?

119 tys. zł - to natomiast ceny działki w ROD "Elana" przy ul. Klonowej 1. "Domek jest murowany i ocieplony, posiada okna PCV, CO, szambo i własną studnie. Powierzchnia mieszkalna to 50 mkw." - opisuje gospodarz. I wylicza, że na piętrze jest duży pokój, korytarz i garderoba, a na parterze jadalnia, łazienka, kuchnia, korytarz, wiatrołap i kotłownia. Działka oprócz tego posiada jeszcze dużą altanę, schowek i wiatę na drewno.

125 tys. zł - taka cena towarzyszy działce położonej w ROD przy ul. Jaskółczej na Wrzosach. Ma 420 mkw. -Domek podpiwniczony wyposażony; łazienka z pełnym węzłem sanitarnym, aneks kuchenny ze zlewem, lodówką i płytą indukcyjną; w salonie: stół, szafa, rozkładana sofa. W domku jest klimatyzacja. Na działce jest własne ujęcie wody oraz wodociąg działkowy. Prąd całoroczny. Domek jest ocieplony, a 3 lata temu wykonano nowe pokrycie dachowe - wylicza zalety aktualny dzierżawca. I na koniec dodaje, że działka jest piękna i z wielkim żalem mu się z nią rozstać.

Podobnych ogłoszeń "sprzedaży działki ROD" - jest teraz w Toruniu mnóstwo. Zarówno tych dotyczących tańszych, jak i najdroższych działek. Co ciekawe, ostatnie lata to wielkie zainteresowanie takimi ogrodami ze strony młodego pokolenia. - Nie stać nas na budowę domu na razie, a chcemy być blisko natury, mieć swoją oazę - tłumaczą trzydziestolatkowi.

WAŻNE. Jak zdobyć działkę ROD? Są dwa podstawowe sposoby Prawo do działki ROD można uzyskać na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest „odziedziczenie” go po zmarłym działkowcu. Taką możliwość ma jednak tylko najbliższa rodzina zmarłego, m.in. współmałżonek i dzieci (prawa do działki ROD nie można zapisać w testamencie). Dla wszystkich innych osób istnieją dwa sposoby zdobycia działki: zawarcie umowy dzierżawy bezpośrednio z zarządem ROD lub podpisanie z działkowcem umowy przeniesienia prawa do działki. W pierwszym przypadku (umowa z zarządem) wystarczy znaleźć ogłoszenie o wolnej działce w swojej okolicy i skontaktować się z zarządem ROD. Informacje o działkach nie są przechowywane centralnie przez Polski Związek Działkowców – trzeba pytać w zarządzie lokalnego ROD. Tu czasem prowadzone są listy oczekujących, na które warto się wpisywać.

Można też natrafić na ogłoszenia wywieszone na terenie ogródków działkowych lub w Internecie (wspomniane "Sprzedam działkę ROD"). Po dopełnieniu niezbędnych formalności zarząd ROD podpisuje z nowym działkowcem umowę dzierżawy. (Za: "Działka ROD - czy można ją kupić? Regiodom.pl, 2023 rok). Czytaj więcej artykułów tego autora >>> TUTAJ <<<<

