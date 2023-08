Toruń: Casting do filmu fabularnego "Taksówkarz" w reżyserii Ryszarda Kruka [galeria]

Zdjęcia do filmu w Toruniu

Poszukiwani statyści

W niedzielę (27 sierpnia) odbył się casting do filmu „Taksówkarz”. Rozpoczął się on o godz. 16.30 i trwał do godziny 19.00. Ryszard Kruk zaprosił mieszkańców Torunia do wzięcia udziału. Wiek i doświadczenie nie miały znaczenia. Trzeba było jednak wiedzieć, że osoby niepełnoletnie musiały przyjść na casting z rodzicem albo opiekunem prawnym.

