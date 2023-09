Toruń. Chcesz mieć psa? Wybierz się do schroniska dla zwierząt. Tam czworonogi czekają na adopcję mfred

Schronisko dla Zwierząt w Toruniu od 60 lat przygarnia czworonogi, które zostały pozbawione domu. Praktycznie codziennie do toruńskiego przytuliska trafiają psy. Znalazły się tu z różnych powodów. Jedne zostały porzucone, inne uciekły. Teraz czekają na chętnych, którzy chcieliby je zaadoptować. Zobacz psy, które w ostatnim czasie trafiły do schroniska i są gotowe do adopcji.