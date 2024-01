Toruń. Emerytka z "Czesanki" kontra ZUS. To była praca w szkodliwych warunkach!

Orzeczenia bez precedensu

-Takie wyroki jak ten zdarzają się niezwykle rzadko. Dlaczego? Tutaj Sąd Okręgowy w Toruniu nie tylko przyznał emerytce prawo do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach, ale stwierdził, że ZUS w Toruniu ponosi odpowiedzialność za nieustalenie tzw. ostatniej przesłanki do wydania pozytywnej decyzji w sprawie tej rekompensaty. ZUS miał stosowny materiał, pozwalający rekompensatę przyznać -podkreśla adwokat Aleksandra Chołub, która reprezentowała toruniankę w sądzie.

Historia pani Anny. Ponad dwie dekady ciężkiej pracy w "Czesance"

A jak skończył "Merinotex"? Tracił moc stopniowo. Jeszcze w 2006 roku spółka notowała 20,3 miliona złotych ze sprzedaży, a rok później - 20,9 mln zł. Pod koniec 2008 roku firma zadłużona była już na 16 mln zł. Systematycznie zmniejszało się też zatrudnienie. Tak, by w 2009 roku spaść do poziomu zaledwie 350 osób. Właśnie w 2009 roku, w lutym, Merinotex upadł. W kwietniu, za ok. 10 mln zł, zakład kupili Brytyjczycy z firmy Bulmer & Lumb. Zatrudnili 200 osób, ale zapowiadali utworzenie jeszcze 100 etatów. Ostatecznie jednak w 2013 roku zakończyli produkcję.

Pani Anna była zatrudniona w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex" od sierpnia 1987 roku do końca marca 2009 roku. Przepracowała tutaj zatem ponad dwie dekady. I nie była to praca lekka.

Sąd: ZUS w Toruniu miał świadectwo pracy ze "szkodliwymi warunkami"

Sprawę badał IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Toruniu. I - jak piszemy na wstępie - nie tylko przyznał pani Annie prawo do rekompensaty, ale i obarczył ubezpieczyciela odpowiedzialnością za całą sytuację.

-Rozpatrując złożony po raz drugi przez ubezpieczoną wniosek emerytalny z 2017 roku organ rentowy dysponował już świadectwem pracy, w którym wskazano, że ubezpieczona pracowała w warunkach szczególnych. Organ rentowy wiedział też, że ubezpieczona nie spełniała warunków do uzyskania prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Pomimo tego nie przeprowadził żadnych ustaleń w zakresie przysługującego ubezpieczonej prawa do rekompensaty. Nie przeprowadził w tym przedmiocie żadnego postępowania wyjaśniającego. Mając na uwadze zatem dokumentację, jaką dysponował organ rentowy nie sposób wytłumaczyć przyczyn, dla których nie dokonano ustaleń w zakresie prawa do rekompensaty - podkreślił w uzasadnieniu wyroku sąd.