Toruń. Fryzjerzy, barberzy i kosmetyczki poszukiwani! Jakie zarobki na początku 2024 roku? Salony kuszą: do 9, a nawet 12 tys. zł brutto

Specjaliści, którzy nasze włosy, brody, wąsy, a także brwi, rzęsy i paznokcie potrafią uczynić piękniejszymi, są na początku 2024 roku w Toruniu bardzo poszukiwani. Widać, że w tej branży jest rotacja między salonami. Wciąż też na rynku pojawiają się nowe punkty, choć - to smutne - inne z kolei się zamykają. Jakie warunki pracy i płacy oferuje się w tej branży w Toruniu?

Wspomniany salon Kleopatra działa przy ul. Królowej Jadwigi w Toruniu. Obecnie poszukuje fryzjera lub fryzjerki, oferując pełen etat, szkolenia, rozwój zawodowy i zarobki w przedziale od 3,6 do 9 tys. zł brutto (tak to określa w anonsie na portalu OLX). Oczekuje doświadczenia w zawodzie: w strzyżeniu, modelowaniu, koloryzacji itd.

"Ale Barber" przy ul. Grudziądzkiej kusi: zarobki do 12 tysięcy zł brutto

"Ale Barber" to salon, który działa przy ul. Grudziądzkiej, blisko nowego gmachu sądu. Pilnie poszukuje męskiego barbera, który miałby przynajmniej rok doświadczenia. Oczekuje nie tylko kwalifikacji zawodowych i zaangażowania, ale też umiejętności budowania trwałych relacji z klientami.

Co oferuje? Ten barbershop kusi zarobkami od 4,5 do 12 tys. zł brutto miesięcznie! Czy to możliwe? Salon objaśnia, że oferuje nie tylko wynagrodzenie, ale też procent od obrotu. Stąd pewnie ta kusząca stawka na szczycie widełek wynagrodzenia. Zainteresowani mogą aplikować mailowo, bezpośrednio lub dzwonić pod numer: 667 700 541.