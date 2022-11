Toruń. Jubileuszowy koncert T.Love w klubie "Od Nowa". Gościnnie zagra Tomek Organek

- Kiedy wybuchła zaraza, obejrzałem na YouTube mnóstwo koncertów starych rockowych kapel z lat 70. i 80., jak Thin Lizzy, Queen i The Clash. I pomyślałem, że w Polsce jest mało takich zespołów. Tymczasem nie ma nic bardziej efektownego niż klasyczny schemat: wokal z przodu, gitary z boku, z tyłu sekcja rytmiczna. Chłopaki fajnie grają, super wyglądają, nie ma więc co wymyślać prochu - opowiadał Muniek Staszczyk o powrocie do współpracy z gitarzystą Janem Benedkiem na nowej płycie "Hau! Hau!".