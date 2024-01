Toruń. Kotka z 3 łapami znalazła wreszcie dom! Fundacja KOT dziękuje za wsparcie

Cierpienie, amputacja i szukanie domu dla kotki Kruszynki

Kruszynka ma swój dom. Dokazuje, pragnie głaskania i uwielbia... leżeć pod kołdrą

Nowa pani Kruszynki chce pozostać anonimowo. Wiadomo jednak, że kotka trafiła do kochających zwierzęta ludzi i do domu, który jest przystosowany do potrzeb zwierzęcia. Fundacja KOT zawsze to sprawdza, a proces znajdowania domu dla kota, kojarzenia go z nową rodziną, a następnie przekazania zwierzęcia nie jest błyskawiczny. Kończy się transportem kotka pod nowy adres przez samą fundację.