Toruń. Kto dostanie mieszkanie od miasta w 2024 roku? Jest lista! Ale w kolejce czeka się kilka lat...

Dlaczego tak jest? - Bo do realizacji mamy listy mieszkaniowe z poprzednich lat - nie kryje Dorota Benz-Kostrzewska, rzeczniczka Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. To oznacza, że pierwszeństwo w 2024 roku będą mieli ci, którzy są np. na listach sprzed kilku lat.

Projekt listy mieszkaniowej na 2024 rok: kim są szczęśliwcy i gdzie zamieszkają?

Obecna lista może jeszcze się zmienić - niezadowoleni mają czas zawalczyć. -Zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od daty wywieszenia projektu , to jest do 11 grudnia br. przysługuje wnioskodawcom prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń. Składa się je na piśmie wraz z uzasadnieniem do Komisji Mieszkaniowej, za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Potem rozpatruje je prezydent miasta, po zaopiniowaniu przez wspomnianą komisję. Następnie do 31 stycznia 2024 roku prezydent zatwierdzi listę mieszkaniową - objaśnia procedurę Dorota Benz-Kostrzewska, rzeczniczka ZGM.